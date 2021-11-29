اليابان ثاني دولة تغلق حدودها أمام الأجانب مع زيادة مخاوف تفشي أوميكرون

أخبار اليابان





طوكيو/سيدني (رويترز) - قالت يابان اليوم الاثنين إنها ستغلق حدودها أمام الأجانب لينضم بذلك ثالث أكبر اقتصاد في العالم إلى إسرائيل في اتخاذ أكثر الإجراءات صرامة ضد سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا التي ألقت بظلالها أيضا على خطط أستراليا لرفع القيود السارية.

ومع ذلك، استعادت الأسواق بعض الهدوء مع ترقب المستثمرين للمزيد من التفاصيل عن السلالة الجديدة، وذلك بعد أن هوت المؤشرات الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من أن تستدعي سلالة أوميكرون فرض قيود جديدة، مما يهدد الانتعاش الاقتصادي عقب جائحة مستمرة منذ عامين.

واكتشفت السلالة أوميكرون، التي قد تكون أكثر نشرا للعدوى من السلالات السابقة، لأول مرة في جنوب أفريقيا وتم رصدها في أستراليا وبلجيكا وبوتسوانا وبريطانيا وكندا والدنمرك وفرنسا وألمانيا وهونج كونج وإسرائيل وإيطاليا وهولندا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الأمر قد يستغرق من "أيام إلى عدة أسابيع" لفهم مستوى خطورة السلالة، لكنها صنفتها باعتبارها "مثيرة للقلق".

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن اليابان ستغلق حدودها أمام جميع الأجانب اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء كإجراء احترازي لتحاشي حدوث السيناريو الأسوأ.

وصرح للصحفيين بأن "اليابان ستحظر أولا دخول الأجانب"، مضيفا أن اليابانيين العائدين من دول محددة سيضطرون لدخول حجر صحي في منشآت مخصصة.

ورغم أن اليابان لم ترصد حتى الآن أي إصابات بأوميكرون، قال وزير الصحة شيجيوكي جوتو إن اختبارات تجرى لتحديد ما إذا كان مسافر قادم من ناميبيا ثبتت إصابته بكورونا يحمل السلالة الجديدة.

وفي إسرائيل، دخل حظر على دخول الأجانب حيز التنفيذ من منتصف ليل الأحد. كما تعهدت بالاستعانة بتقنية تتبع الهاتف المستخدمة لمكافحة الإرهاب في محاربة السلالة الجديدة.

وقالت أستراليا إنها ستراجع خططها لإعادة فتح حدودها أمام المهاجرين والطلاب اعتبارا من أول ديسمبر كانون الأول، وذلك بعد تسجيل أولى حالات الإصابة بأوميكرون.

قال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن لجنة للأمن القومي ستجتمع في وقت لاحق اليوم لتقييم إجراءات تخفيف القيود على الحدود، والتي كان من المقرر اتخاذها بدءا من يوم الأربعاء، لكنه أضاف أنه "من السابق لأوانه بعض الشيء" إعادة فرض حجر صحي على المسافرين الأجانب لمدة أسبوعين.

وقال موريسون لقناة ناين نيوز الإخبارية "نحن نأخذ الأمر خطوة خطوة ونحصل على أفضل المعلومات ونتخذ قرارات هادئة ومعقولة".

* قيود على السفر

وقالت الحكومة المغربية يوم الأحد إن الدولة الواقعة في شمال أفريقيا ستحظر جميع رحلات الركاب الدولية الوافدة لمدة أسبوعين اعتبارا من 29 نوفمبر تشرين الثاني.

كما قالت وزارة الصحة في سنغافورة إنها أرجأت فتح حدودها للمسافرين المطعمين القادمين من دول في الشرق الأوسط، مثل قطر والسعودية والإمارات، نظرا لدورها "كنقاط نقل" للدول المتضررة.

وكانت الدولة الثرية الواقعة في جنوب شرق آسيا قد أعادت فتح معابرها الحدودية البرية مع ماليزيا، والتي تعد واحدة من أكثر المعابر ازدحاما في العالم، مما سمح للمسافرين المطعمين بالعبور بعد إغلاق استمر قرابة عامين.

وقالت بريطانيا إنها ستدعو إلى اجتماع عاجل لوزراء صحة مجموعة السبع يوم الاثنين.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس جو بايدن سيقدم يوم الاثنين تفاصيل جديدة عن السلالة وإجراءات الولايات المتحدة لمواجهتها.

ونددت جنوب إفريقيا بالإجراءات ووصفتها بأنها غير عادلة وربما تضر بالاقتصاد، وقالت إنها تُعاقب بسبب قدرتها على رصد السلالات الجديدة مبكرا.

(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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