الرئيس الصيني: بكين سترسل مليار جرعة أخرى من لقاحات كورونا إلى أفريقيا

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(رويترز) - قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في منتدى التعاون الصيني الأفريقي يوم الاثنين إن بلاده سترسل مليار جرعة أخرى من لقاحات فيروس كورونا إلى الدول الأفريقية.

وأضاف شي أنه سيجري إنشاء مركز صيني أفريقي لتزويد المؤسسات المالية الأفريقية بخط ائتمان قيمته عشرة مليارات دولار.

وقال إن الصين ستشجع شركاتها على استثمار ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار في أفريقيا على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وقال في كلمة عبر الاتصال المرئي في افتتاح المنتدى، إن إجمالي واردات الصين من أفريقيا، أحد مصادرها الرئيسية لإمدادات النفط والمعادن، ستصل إلى 300 مليار دولار في الأعوام الثلاثة القادمة، مضيفا أن الجانبين سيتعاونان في مجالات مثل الصحة والابتكار الرقمي وتشجيع التجارة والتنمية الخضراء.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)

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