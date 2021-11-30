وزيرة التجارة الأمريكية: من المبكر جدا القول بأن أوميكرون سيكون له تأثير على سلاسل الإمدادات

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ديترويت (رويترز) - قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو يوم الاثنين إن من المبكر جدا القول بأن المتحور الجديد لكوفيد-19 سيكون له أي تأثير على سلاسل التوريدات العالمية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين من أن متحور كورونا الجديد أوميكرون يحمل خطرا عالميا مرتفعا جدا للانتشار مع إعلان المزيد من الدول عن حالات للإصابة بالفيروس وإغلاق دول أخرى لحدودها.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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