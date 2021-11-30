بورصة وول ستريت تصعد مستعيدة بعض الخسائر التي منيت بها في موجة مبيعات مرتبطة بالفيروس

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(رويترز) - أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة يوم الاثنين، مستعيدة بعض خسائرها التي منيت بها في موجة مبيعات في الجلسة السابقة، بينما بدا أن المستثمرين متفائلون بأن متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون لن يؤدي إلى إغلاقات بعد تطمينات من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقاد المؤشر ناسداك المكاسب بين المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية بدعم من قطاع التكنولوجيا في حين تقدم المؤشران ستاندرد اند بورز وداو جونز بعد أن سجلا أكبر خسائرهما من حيث النسبة المئوية في أشهر يوم الجمعة وسط قلق بين المستثمرين من أن متحور كوفيد-19 الجديد سيسبب عرقلة اقتصادية.

وقال بايدن يوم الاثنين‭ ‬إن إغلاقات مرتبطة بمتحور أوميكرون غير مطروحة للنقاش في الوقت الحالي رغم أنه أشار إلى أن المتحور الجديد يدعو للقلق، لكن ليس الذعر. وحث الأمريكيين على الحصول على اللقاح واستخدام الكمامات في الأماكن المغلقة. وأشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركات للأدوية لوضع خطط طوارئ إذا كانت هناك حاجة إلى لقاحات جديدة.

وبحسب بيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي‭ ‬58.74 نقطة، أو 1.28 بالمئة، لينهي الجلسة عند 4654.43 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 288.61 نقطة، أو 1.86 بالمئة، ليغلق عند 15780.27 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 226.75 نقطة، أو 0.65 بالمئة، إلى 35126.09 نقطة.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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