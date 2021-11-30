حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 261.4 مليون والوفيات 5 ملايين و460218

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 261.4 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و460218.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 781907 48313264

الهند 468790 34580832

البرازيل 614314 22080906

المملكة المتحدة 144775 10146915

روسيا 528525 9604233

تركيا 76411 8742793

فرنسا 118894 7620048

إيران 129711 6113192

ألمانيا 100871 5768774

الأرجنتين 116529 5326448

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 23807 2080448

43 ‬‬‬‬- المغرب 14774 949732

44 - الأردن 11584 948966

48 - الإمارات 2145 741720

49 ‬- تونس 25363 717258

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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