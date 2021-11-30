تراجع معدل البطالة في اليابان إلى 2.7٪ في أكتوبر
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طوكيو (رويترز) - أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن معدل البطالة في اليابان انخفض إلى 2.7% في أكتوبر/ تشرين الأول، بينما انخفض أيضا توافر الوظائف مقارنة بالشهر السابق.
وأظهرت أرقام وزارة الشؤون الداخلية أن معدل البطالة المعدل موسميا مقارنة بمتوسط توقعات السوق عند 2.8٪.
وبلغت نسبة الوظائف إلى المتقدمين 1.15 انخفاضًا من 1.16 في الشهر السابق، وفقًا لوزارة العمل. وبلغ متوسط توقع الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز 1.17.