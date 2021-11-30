رئيس مودرنا التنفيذي يرجح أن تكون اللقاحات أقل فعالية مع أوميكرون

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سيدني (رويترز) - قال رئيس شركة مودرنا لصناعة الأدوية إنه ليس من المرجح أن تكون اللقاحات المضادة لكوفيد-19 فعالة مع السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا بنفس قدر فعاليتها مع السلالة دلتا.

وأثارت هذه التصريحات قلقا جديدا في الأسواق المالية بشأن مسار الجائحة.

وقال الرئيس التنفيذي لمودرنا ستيفان بانسل في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز "على ما أعتقد، لا يوجد عالم تكون (الفاعلية) فيه بنفس المستوى... الذي كان لدينا مع دلتا.

"أعتقد أنه سيكون هناك قصور جوهري. لا أعرف مقدار ذلك لأننا بحاجة إلى انتظار البيانات. لكن جميع العلماء الذين تحدثت إليهم... ذهبوا إلى أن ‭‭‭‭‬‬الأمر لن يكون جيدا".

وقد تؤدي مقاومة اللقاحات إلى مزيد من الأمراض ودخول حالات إلى المستشفيات وإطالة أمد الجائحة. وأثارت تعليقاته عمليات بيع في أسواق النفط والأسهم وبعض أسواق الصرف.

وأضاف بانسل أن العدد الكبير من التحورات‭‭‭ ‬‬‬على البروتين التاجي الذي يستخدمه الفيروس لإصابة الخلايا البشرية يرجح أن من الضروري إجراء تعديل على الإنتاج الحالي من اللقاحات.

(إعداد محمود سلامة وحسن عمار للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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