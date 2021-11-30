اليابان تواجه أوزبكستان وديا قبل مباراتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم

أخبار اليابان





(رويترز) - أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم أن المنتخب الوطني سيواجه أوزبكستان وديا قبل خوض مباراتين في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وستلعب اليابان مع أوزبكستان في استاد سايتاما في 21 يناير كانون الثاني قبل أن تستضيف الصين في 27 يناير والسعودية بعدها بخمسة أيام.

ويحتل فريق المدرب هاجيمي مورياسو المركز الثاني في المجموعة الثانية بالدور الأخير من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم العام المقبل في قطر.

وتسعى اليابان للتأهل للنهائيات للمرة السابعة على التوالي.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين مباشرة إلى نهائيات قطر 2022، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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