الذهب يهبط بعد تعليقات باول التي أعتبرتها الأسواق تميل لتشديد السياسة النقدية

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(رويترز) - هبطت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد تعليقات يبدو أنها تشير إلى تشديد السياسة النقدية من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، لتمحو مكاسب بلغت أكثر من واحد بالمئة أثارها القلق بشأن متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1774.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1920 بتوقيت جرينتش في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1776.80 دولار.

وكانت الأسعار قفزت بما يصل إلى 1.3 في المئة بعد تحذير من الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا من أن لقاحات كوفيد-19 من المرجح أن تكون أقل فعالية في الوقاية من المتحور الجديد.

وفي شهادة أدلى بها أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي، قال جيروم باول إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيناقش على الأرجح تسريع إنهاء برنامجه لمشتريات السندات في اجتماعه القادم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.82 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 2.46 في المئة إلى 939.50 دولار في حين هبط البلاديوم 3.1 في المئة إلى 1738.50 دولار.

(إعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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