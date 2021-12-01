فاوتشي: من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان أوميكرون سيسبب مرضا شديدا

أخبار اليابان





(رويترز) - قال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا ستؤدي إلى مرض شديد، لكن المعلومات الأولية من جنوب أفريقيا تشير إلى أنها لا تؤدي إلى أعراض غير عادية.

وقال فاوتشي إنه كانت هناك 226 إصابة مؤكدة بالسلالة في 20 دولة حتى صباح الثلاثاء، لكنها لم تُرصد بعد في الولايات المتحدة.

وتسببت المخاوف من السلالة الجديدة في اضطراب أسواق المال، وأشاعت القلق بشأن مدى قوة التعافي الاقتصادي العالمي في الوقت الذي يواصل فيه العالم مكافحة الجائحة.

وقال فاوتشي في إفادة صحفية ”من الصعب للغاية معرفة ما إذا كانت هذه السلالة تحديدا ستؤدي إلى مرض شديد“.

وأضاف ”وعلى الرغم من أن بعض المعلومات الأولية من جنوب أفريقيا تشير إلى عدم رصد أعراض غير عادية... فنحن لا نعلم، ومن السابق لأوانه معرفة ذلك“.

وطالب الرئيس جو بايدن وإدارته الأمريكيين بانتهاز فرصة اللقاحات والجرعات التنشيطية، لكن تردد شريحة من السكان في التطعيم أحبط جهود السيطرة على انتشار الفيروس. وتلقى حوالي 69 بالمئة من الأمريكيين في سن 12 عاما فأكثر التطعيمات الكاملة.

وقال فاوتشي ”نأمل، وأعتقد لسبب وجيه... أنه سيكون هناك قدر من الحماية“ توفرها اللقاحات ضد السلالة.

واضاف ”إذا لم تتلق التطعيم فاحصل عليه. وإذا كنت قد حصلت عليه، فخذ جرعة تنشيطية“.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html