رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي: اليابان والولايات المتحدة لن تقفا مكتوفتي الأيدي إذا هاجمت الصين تايوان

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رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي يزور ضريح ياسوكوني في طوكيو، اليابان، 15 أغسطس/ آب، 2021. رويترز / إيسي كاتو.

تايبيه (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي يوم الأربعاء إن اليابان والولايات المتحدة لا يمكنهما الوقوف مكتوفتي الأيدي إذا هاجمت الصين تايوان وإن بكين بحاجة إلى فهم ذلك.

تصاعدت التوترات بشأن تايوان التي تطالب بها الصين في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس شي جين بينغ إلى تأكيد مطالبات بلاده بالسيادة على الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي. وتقول حكومة تايوان إنها تريد السلام لكنها ستدافع عن نفسها إذا لزم الأمر.

في حديثه إلى منتدى نظمه معهد أبحاث السياسة الوطنية التايواني، أشار آبي إلى أن جزر سينكاكو - التي تسميها الصين جزر دياويو - تقع جزر ساكيشيما وجزيرة يوناغوني على بعد 100 كيلومتر (62 ميلًا) فقط من تايوان.

وأضاف أن الغزو المسلح لتايوان سيكون خطرا كبيرا على اليابان.

وقال آبي: ”حالة الطوارئ في تايوان هي حالة طوارئ يابانية، وبالتالي فهي حالة طوارئ للتحالف الياباني الأمريكي. يجب ألا يكون لدى الناس في بكين، الرئيس شي على وجه الخصوص، سوء فهم في الاعتراف بذلك“.

تستضيف اليابان قواعد عسكرية أمريكية رئيسية، بما في ذلك في جزيرة أوكيناوا الجنوبية، على بعد مسافة قصيرة من تايوان، والتي ستكون ضرورية لأي دعم أمريكي خلال أي هجوم صيني.

الولايات المتحدة ملزمة بموجب القانون بتزويد تايوان بالوسائل للدفاع عن نفسها، على الرغم من وجود غموض حول ما إذا كانت سترسل قوات لمساعدة تايوان في حرب ضد الصين.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الشهر الماضي إن الولايات المتحدة وحلفائها سيتخذون ”إجراءات“ غير محددة إذا استخدمت الصين القوة لتغيير الوضع الراهن بشأن تايوان.

آبي، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء العام الماضي، هو زعيم أكبر فصيل في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ولا يزال مؤثرا داخل الحزب.

وأضاف آبي، في حديثه إلى جمهور من بينهم تشينج وين-تسان، عمدة مدينة تاويوان شمال تايوان، الذي يُرجح أنه مرشح رئاسي محتمل في المستقبل، يجب على اليابان وتايوان العمل معًا لحماية الحرية والديمقراطية.

وقال آبي: ”إن وجود تايوان أقوى، وتايوان مزدهرة، وتايوان تضمن الحرية وحقوق الإنسان هي أيضًا في مصلحة اليابان. بالطبع، هذا أيضًا في مصلحة العالم بأسره“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)