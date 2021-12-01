اليابان تقرر توسيع حظر السفر ليشمل بعض المقيمين الأجانب

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رجال يرتدون بدلات واقية يشقون طريقهم في محطة للحافلات في مطار ناريتا الدولي في اليوم الأول من الحدود المغلقة لمنع انتشار المتحور أوميكرون وسط جائحة فيروس كورونا في مطار ناريتا، شرق طوكيو، اليابان في 30 نوفمبر/ تشرين الأول 2021. رويترز/ كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - قالت اليابان يوم الأربعاء إنها ستوسع حظر السفر للأجانب الذين يدخلون البلاد، وتمنع أولئك الذين يحملون صفة الإقامة من 10 دول أفريقية بما في ذلك جنوب إفريقيا من دخول البلاد ”في الوقت الحالي“.

اتخذت اليابان يوم الاثنين بعض أكثر الخطوات صرامة على مستوى العالم من خلال إغلاق حدودها أمام جميع الأجانب الوافدين حديثًا في ضوء ظهور متحور أوميكرون لفيروس كورونا. بعد يوم واحد من اكتشاف أول حالة مصابة بمتحور أوميكرون - لدبلوماسي من ناميبيا.

سيكون إغلاق الحدود ساري المفعول اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء لمدة شهر على الأقل.

ستطبق القواعد الجديدة على المقيمين الأجانب من جنوب إفريقيا، إسواتيني، ناميبيا، زامبيا، ملاوي، موزمبيق، ليسوتو، أنغولا، بوتسوانا، وزيمبابوي.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي ”بخصوص الحظر من دخول البلاد، لن نقيد دخول الأجانب الجدد فحسب، بل سيشمل القرار أيضًا الأجانب المقيمين، ما لم تكن هناك ظروف خاصة“.

”سنحافظ على الشعور بالخطر وسنتابع الوضع في مختلف البلدان حتى نتمكن من الاستجابة بسرعة ومرونة“.

وقال إنه من بين الركاب الآخرين الذين كانوا على متن الطائرة مع الدبلوماسي الناميبي، لم تظهر علامات المرض على أي من الأشخاص السبعين الذين تم تحديدهم على أنهم على اتصال وثيق به.

تم تخفيف الإجراءات الحدودية اليابانية بشكل طفيف قبل بضعة أسابيع، ولكن تم التراجع عن كل هذه التغييرات في خطوة أشاد بها الشعب بشكل عام وقبلها قادة الأعمال، على الرغم من أن بعض قطاعات الاقتصاد التي تعتمد على المتدربين الأجانب قد تتضرر في حالة تمديد الإغلاق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)