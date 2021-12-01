الأسهم اليابانية توقف سلسلة خسائر وأوميكرون يحد من المكاسب

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع وسط تداولات متقلبة يوم الأربعاء بعد ثلاث جلسات متتالية من الخسائر الكبيرة لكن عدم اليقين بشأن تأثير المتحور أوميكرون حد من المكاسب.

وأنهى المؤشر نيكي تعاملات يوم الأربعاء مرتفعا 0.41 بالمئة إلى 27935.62 نقطة بعدما صعد واحدا بالمئة تقريبا.

وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائره المبكرة ليرتفع 0.44 بالمئة إلى 1936.74 نقطة.

وخسر مؤشر نيكي 5.7 بالمئة في الجلسات الثلاث الماضية بينما نزل توبكس 4.8 بالمئة.

وتشهد السوق تقلبا إذ يتوخى المستثمرون الحذر وسط الشكوك بشأن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا عقب تأكيد ظهور أول إصابة في اليابان يوم الثلاثاء، بعد يوم من إغلاق الحدود أمام جميع الوافدين الأجانب في واحدة من أشد الإجراءات الاحترازية في العالم.

وكانت القطاعات سريعة التأثر بالأوضاع الاقتصادية مثل الشحن وصناعة الورق والمعدات الأفضل أداء.

وحققت شركة فانوك لصناعة الروبوت ودايكين إندستريز لتكييفات الهواء أكبر قدر من مكاسب نيكي إذ ارتفعت 4.45 بالمئة و4.47 بالمئة على التوالي.

وصعدت شركات صناعة السيارات بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج الصناعي الياباني في أكتوبر تشرين الأول للمرة الأولى في أربعة أشهر إذ أدت إعادة افتتاح المصانع الآسيوية إلى تخفيف قيود العرض.

وصعد سهم تويوتا موتور 2.22 بالمئة، بينما ارتفعت هوندا موتور 2.39 بالمئة.

وتراجعت شركات التكنولوجيا ذات الثقل فهبط سهم سوفت بنك جروب 2.19 بالمئة بينما تراجعت منصة الخدمات الطبية إم3 بنسبة 2.11 بالمئة.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)

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