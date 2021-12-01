البريطانية كونتا تعتزل التنس في سن 30

أخبار اليابان





(رويترز) - أعلنت جوهانا كونتا، المصنفة الرابعة على العالم سابقا، اعتزال لعب التنس في سن 30 يوم الأربعاء معبرة عن امتنانها للارتقاء لأحلامها خلال مسيرتها الاحترافية.

وعانت كونتا لاسترداد لياقتها البدنية هذا العام لتتراجع للمركز 113 في التصنيف العالمي وشاركت لآخر مرة في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات في سينسناتي المفتوحة في أغسطس آب الماضي حين خرجت من الدور الأول أمام كارولينا موخوفا.

وانسحبت اللاعبة البريطانية من بطولة ويمبلدون في يونيو حزيران بعد إصابة عضو بفريقها بكوفيد-19 كما غابت عن أولمبياد طوكيو لإصابتها بالفيروس.

وقالت في بيان "ممتنة.. ربما تكون هذه أكثر كلمة اعتدت ذكرها خلال مسيرتي وهي أكثر ما أشعر به في النهاية".

وأضافت "وصلت مسيرتي باللعب إلى النهاية وأنا ممتنة للغاية لما حققته.

"من خلال صلابتي وبتوجيه آخرين ارتقيت إلى أحلامي. كم أنا محظوظة".

ووصلت كونتا إلى أعلى تصنيف لها حين حققت المركز الرابع في 2017 بالبلوغ إلى الدور قبل النهائي في ويمبلدون كما تأهلت لقبل النهائي في أستراليا المفتوحة 2016 وفرنسا المفتوحة 2019.

ووصلت لدور الثمانية في أولمبياد ريو 2016 عندما خسرت أمام الألمانية أنجليك كيربر.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html