الصحة العالمية: 7 دول بشرق المتوسط لم تصل إلى تطعيم 10% من سكانها ضد كورونا

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القاهرة (رويترز) - قال مسؤول في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط يوم الأربعاء إن سبع دول في المنطقة لم تصل بعد إلى تطعيم 10 بالمئة من سكانها ضد فيروس كورونا.

وذكر الدكتور أحمد المنظري في مؤتمر صحفي أن هذه الدول تمثل بيئة عالية المخاطر لظهور المزيد من السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

(تغطية صحفية أحمد إلهامي - إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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