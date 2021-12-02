فاوتشي: رصد أول إصابة بسلالة أوميكرون في أمريكا بولاية كاليفورنيا

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واشنطن (رويترز) - قال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنه تم رصد أول حالة إصابة بسلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا.

وذكر أن الحالة تتعلق بشخص عاد من جنوب أفريقيا في 22 نوفمبر تشرين الثاني وثبتت إصابته بعدها بسبعة أيام.

وقال إن الشخص، الذي سبق أن تلقى تطعيما كاملا ضد كوفيد-19 لكن لم يحصل على جرعة معززة، ظهرت عليه أعراض خفيفة وكان يخضع لحجر صحي ذاتي.

(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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