الصين تستدعي سفير اليابان احتجاجًا على تعليقات رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي حول تايوان

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رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي يزور ضريح ياسوكوني في طوكيو، اليابان، 15 أغسطس/ آب، 2021. رويترز / إيسي كاتو.

شنغهاي (رويترز) - استدعت وزارة الخارجية الصينية سفير اليابان في بكين لعقد ”اجتماع طارئ“ مساء الأربعاء بعد أن قال رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي إنه لا يمكن لبلاده أو الولايات المتحدة الوقوف في موقف المتفرج إذا هاجمت الصين تايوان.

ووصف مساعد وزير الخارجية الصيني هوا تشون ينغ تصريحات آبي بأنها ”خاطئة“ وتنتهك الأعراف الأساسية للعلاقات بين الصين واليابان في الاجتماع مع السفير شوي هيديؤ، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

ونقلت عن هوا قولها إن تصريحات آبي ”تحدت علانية سيادة الصين وقدمت دعما فظا لقوى استقلال تايوان“.

وقالت ”الصين تعارض ذلك بحزم“ مضيفة أن هوا قدمت ”احتجاجات صارما“ لليابان.

يوم الأربعاء، قال آبي، متحدثًا في منتدى افتراضي نظمته مؤسسة فكرية تايوانية، إن الغزو المسلح لتايوان سيشكل خطرًا جسيمًا على اليابان.

آبي، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء العام الماضي، هو زعيم أكبر فصيل في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ولا يزال مؤثرا داخل الحزب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)