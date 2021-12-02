إصابات كورونا في كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا جديدا

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سول (رويترز) - سجلت الإصابات يومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا يوم الخميس، بينما أوقفت السلطات الإعفاء من الحجر الصحي للزوار الحاصلين على تطعيم كامل ولمدة أسبوعين في مسعى للحد من انتشار السلالة الجديدة أوميكرون.

رصدت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 5266 حالة إصابة يوم الأربعاء، بعد يوم من تجاوز الإصابات حاجز الخمسة آلاف للمرة الأولى وسط مخاوف من زيادة حادة في عدد المرضى الذين يعانون أعراضا شديدة.

وقالت المراكز إن كوريا الجنوبية ستشترط إخضاع جميع المسافرين القادمين إليها لحجر صحي مدته عشرة أيام خلال فترة أسبوعين اعتبارا من يوم الجمعة، موقفة بذلك إعفاء من الحجر كانت قد منحته للحاصلين على تطعيم كامل.

جاءت هذه الإجراءات الاحترازية بعد أن أكدت كوريا الجنوبية يوم الأربعاء تسجيل خمس حالات إصابة بأوميكرون، منها حالتان لزوجين وصلا الأسبوع الماضي من نيجيريا وتلاهما فردان من عائلتهما وصديق.

حصل 92 في المئة من البالغين في كوريا الجنوبية على تطعيم كامل وتركز السلطات حاليا على تطعيم الأطفال وعلى برنامج جرعات معززة، لكن الخبراء يحذرون من أن الإصابات قد تواصل الزيادة لأسباب منها انتشار أوميكرون الأشد عدوى.

وسجلت كوريا الجنوبية إجمالا 457612 إصابة و3705 وفيات بكورونا.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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