اليابان تتراجع عن فرض حظر شامل على حجوزات الطيران الجديدة بعد الارتباك

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إشعار حول إجراءات السلامة الخاصة بفيروس كورونا بجوار الأبواب المغلقة في صالة المغادرة بمطار ناريتا الدولي في اليوم الأول بعد إغلاق الحدود لمنع انتشار أوميكرون البديل في ناريتا، شرق طوكيو، اليابان، 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2021. رويترز / كيم كيونغ هوو.

طوكيو (رويترز) - قال متحدث باسم الحكومة اليابانية يوم الخميس إن وزارة النقل اليابانية ألغت حظرها الشامل على الحجوزات الجديدة للرحلات القادمة للبلاد وطلبت من شركات الطيران تلبية احتياجات اليابانيين العائدين.

طلبت الحكومة الشهر الماضي من شركات الطيران عدم إجراء حجوزات جديدة للرحلات الجوية إلى اليابان لشهر ديسمبر/ كانون الأول في ضوء ظهور متغير أوميكرون لفيروس كورونا.

لكن الإجراء المفاجئ أثار مخاوف بين أولئك الذين كانوا يعتزمون العودة إلى اليابان لقضاء عطلة نهاية العام، وقال رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو إن هذه الخطوة تسببت في حدوث ارتباك.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي دوري إن كيشيدا طلب من وزارة النقل، التي تشرف على صناعة الطيران، أن تضع في اعتبارها عودة اليابانيين.

وقال ماتسونو ”أتفهم أن وزارة النقل ألغت تعليماتها بشأن التعليق الشامل للحجوزات الجديدة وطلبت من شركات الطيران من جديد إيلاء الاعتبار الكافي لاحتياجات المواطنين اليابانيين العائدين“.

قال مسؤول بوزارة النقل إن الخطوط الجوية تتخذ الآن حجوزات جديدة طالما أن عدد الركاب الذين يدخلون اليابان لا يزال أقل من الحد الأقصى الأخير البالغ 3500 في اليوم، والذي تم تخفيضه من 5000 الشهر الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)