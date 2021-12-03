روسيا تنشر نظام صاروخي ساحلي على سلسلة جزر بالقرب من اليابان

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موسكو (رويترز) - قالت قناة زفيزدا التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية يوم الخميس إن روسيا نشرت نظام باستيون للدفاع الصاروخي الساحلي في جزء بعيد من سلسلة جزر كوريل في المحيط الهادئ بالقرب من اليابان.

تطالب اليابان بجزر كوريل الجنوبية التي تسيطر عليها روسيا والتي تسميها طوكيو الأراضي الشمالية، وهو خلاف إقليمي يعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية عندما استولت عليها القوات السوفيتية من اليابان.

وقد منعهم الخلاف من التوقيع على معاهدة سلام رسمية.

وقال زفيزدا إن روسيا استخدمت سفن إنزال كبيرة لنقل المعدات والأفراد إلى جزيرة ماتوا النائية في الجزء الأوسط من سلسلة الجزر.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في أغسطس/ آب أن روسيا تحاول تعزيز بنيتها التحتية العسكرية في سلسلة الجزر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)



رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يزور مجمع معالجة الأسماك في جزيرة كوريل الجنوبية في إيتوروب، روسيا، 26 يوليو/ تموز، 2021. سبوتنيك / دميتري أستاخوف / رويترز.



حاملة لنظام الدفاع الصاروخي الساحلي الروسي باستيون في جزيرة ماتوا النائية، والتي تعد جزءًا من سلسلة جزر كوريل المعروفة أيضًا باسم الأقاليم الشمالية في اليابان، في المحيط الهادئ، في هذه الصورة الثابتة المأخوذة من مقطع فيديو أصدرته وزارة الدفاع الروسية 2 ديسمبر/ كانون الأول 2021. وزارة الدفاع الروسية / رويترز.



تسير حاملات نظام الدفاع الصاروخي الساحلي الروسي باستيون على جزيرة ماتوا النائية، والتي تعد جزءًا من سلسلة جزر كوريل المعروفة أيضًا باسم الأقاليم الشمالية في اليابان، في المحيط الهادئ، في هذه الصورة الثابتة المأخوذة من مقطع فيديو أصدرته وزارة الدفاع الروسية في 2 ديسمبر/ كانون الأول، 2021. وزارة الدفاع الروسية / رويترز.



تسير حاملات نظام الدفاع الصاروخي الساحلي الروسي باستيون على جزيرة ماتوا النائية، والتي تعد جزءًا من سلسلة جزر كوريل المعروفة أيضًا باسم الأقاليم الشمالية في اليابان، في المحيط الهادئ، في هذه الصورة الثابتة المأخوذة من مقطع فيديو أصدرته وزارة الدفاع الروسية في 2 ديسمبر/ كانون الأول، 2021. وزارة الدفاع الروسية / رويترز.