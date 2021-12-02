الاتحاد الأوروبي: أوميكرون قد يتسبب في نصف الإصابات بكوفيد في أوروبا خلال أشهر

أخبار اليابان





بروكسل (رويترز) - قال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهو الوكالة المعنية بالصحة العامة في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس إن سلالة أوميكرون المتحورة قد تسبب أكثر من نصف إصابات كوفيد-19 في أوروبا خلال بضعة أشهر.

وأضاف المركز في وثيقة "بناء على نماذج حسابية أجراها المركز، هناك مؤشرات على أن أوميكرون قد يتسبب في أكثر من نصف إصابات سارس-كوف-2 في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية في غضون أشهر قليلة".

ويمكن أن يدعم هذا التقدير المعلومات الأولية حول قابلية أوميكرون العالية جدا للانتقال، بما يفوق حتى قدرة السلالة الدلتا والتي كانت تعتبر قبل ظهور أوميكرون أكثر سلالات فيروس كورونا الرئيسية قدرة على الانتشار.

ولا يوجد دليل قاطع حتى الآن على مدى قابلية أوميكرون للانتقال، لكن رئيسة الفريق الفني لمرض كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف قالت يوم الأربعاء إن المنظمة تتوقع الحصول على بيانات عن السلالة في غضون أيام.

وتضم منطقة الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية الدول الأعضاء في التكتل وعددها 27 دولة إضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج.

(إعداد سلمى نجم وأحمد السيد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html