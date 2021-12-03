وزير خارجية إيران: لست متفائلا بشأن نوايا أمريكا وأوروبا في محادثات فيينا

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وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع في طهران يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني 2021. صورة لرويترز من وكالة أنباء غرب آسيا.
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع في طهران يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني 2021. صورة لرويترز من وكالة أنباء غرب آسيا.

فيينا (رويترز) - نقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قوله يوم الخميس إنه ليس متفائلا بنوايا الولايات المتحدة والقوى الأوروبية في محادثات فيينا التي تهدف لإنقاذ الاتفاق النووي.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن أمير عبد اللهيان قوله خلال محادثة هاتفية مع نظيره الياباني "ذهبنا إلى فيينا بعزيمة جادة، لكننا لسنا متفائلين إزاء إرادة ونوايا الولايات المتحدة وأطراف الاتفاق الأوروبية الثلاث".

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

رويترز