الذهب يتراجع أكثر من 1% وسط رهانات حول تشديد السياسة النقدية الأمريكية

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(رويترز) - انخفض الذهب أكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوى في شهر يوم الخميس مع تأثر المستثمرين بمؤشرات على توجه نحو تشديد السياسة النقدية الأمريكية على ما يبدو، وهو ما من شأنه أن يحد من ارتفاع أسعار المستهلكين في المستقبل.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1764 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1857 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة عند التسوية إلى 1762.70 دولار.

وبدا أن الذهب يقتفي أثر الرهانات المتزايدة على أن رفع أسعار الفائدة مبكرا، والذي يؤدي إلى زيادة تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس غير المدر للعائد، من شأنه أن يحد من التضخم في المستقبل، مما سيسفر عن استقرار منحنى العائد.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.31 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 936 دولارا، وصعد البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1778.68 دولار.

(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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