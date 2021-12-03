بيتي ورادوكانو ومنتخب إنجلترا لكرة القدم يحصدون جوائز الأفضل في بريطانيا

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لندن (رويترز) - فاز السباح آدم بيتي الحاصل على ميدالية ذهبية أولمبية ولاعبة التنس إيما رادوكانو بطلة أمريكا المفتوحة بجائزة أفضل رياضي ورياضية هذا العام التي تمنحها رابطة الصحفيين الرياضيين في بريطانيا يوم الخميس.

وخسر منتخب إنجلترا لكرة القدم للرجال بركلات الترجيح 3-2 أمام إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا في ويمبلي في يوليو تموز ليحصل على لقب أفضل فريق في العام.

وأقيم أول حفل لتوزيع أقدم جائزة رياضية في بريطانيا في 1949.

وشق بيتي طريقه بهدوء وثقة ليصبح أول سباح بريطاني يحافظ على لقبه بعدما فاز بسباق 100 متر صدرا في ألعاب طوكيو كما أصبح أول سباح يحصل على جائزة أفضل رياضي في العام منذ فعلها ديفيد ويلكي في 1976.

وتفوق في التصويت على ملاكم الوزن الثقيل تايسون فيوري ومتسابق الدراجات جيسون كيني الحاصل على سبع ميداليات ذهبية أولمبية في قائمة الثلاثة الأوائل.

وفاز لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في سباقات فورمولا 1 للسيارات بالجائزة العام الماضي.

وتفوقت رادوكانو في التصويت على لورا زوجة كيني الحاصلة على خمس ذهبيات أولمبية في الدراجات بينما جاءت بطلة ألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة سارة ستوري في المركز الثالث.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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