أسهم أمريكا تغلق على ارتفاع كبير بعد خسائرها بسبب سلالة كورونا الجديدة

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نيويورك (رويترز) - أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير يوم الخميس لتعوض خسائر على مدى الجلسات الماضية مع إقبال المستثمرين على تصيد الصفقات بينما يترقبون تداعيات متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

وتقدمت جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية، وكان المؤشر داو جونز أكبر الرابحين إذ حقق أعلى مكاسب في يوم واحد بالنسبة المئوية منذ الخامس من مارس آذار، وقدمت أسهم شركة بوينج أكبر دعم للمؤشر.

وصعد المؤشر داو جوز الصناعي 617.75 نقطة، أو 1.82 بالمئة عند الإغلاق إلى 34639.79 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 64.06 نقطة، أو 1.42 بالمئة، إلى 4577.1 نقطة.

كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 127.27 نقطة، أو 0.83 بالمئة، إلى 15381.32 نقطة.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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