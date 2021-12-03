تويوتا: جميع السيارات التي ستطرح في أوروبا ستكون عديمة الانبعاثات بحلول عام 2035

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منظر للوحة العدادات الخاصة بسيارة Ultra Compact BEV (سيارة كهربائية تعمل بالبطارية) من تويوتا في معرض طوكيو للسيارات، في طوكيو، اليابان، 24 أكتوبر/ تشرين الأول، 2019. إدغار سو/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - قالت شركة تويوتا موتور إن جميع مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا الغربية ستكون طرازات خالية من الانبعاثات بحلول عام 2035 حيث تلتزم أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم بقواعد انبعاثات أكثر صرامة في المنطقة.

قالت شركة تويوتا في بيان صحفي يوم الخميس إنه بحلول عام 2030، سيكون نصف مزيج طرازات تويوتا على الأقل صفريًا للانبعاثات، بما في ذلك السيارات الكهربائية (EV) والسيارات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.

تويوتا، مثل شركات صناعة السيارات الأخرى، تطلق عددًا كبيرًا من السيارات الكهربائية لتلبية لوائح الانبعاثات الأكثر صرامة في الأسواق الرئيسية مثل أوروبا الغربية.

على عكس بعض شركات السيارات، لم تلتزم تويوتا بالتخلي عن سيارات البنزين تمامًا، بحجة أن بعض المناطق ليست جاهزة بعد للتحول إلى السيارات الكهربائية أو تقنيات الدفع البديلة الأخرى.

قالت تويوتا إن مبيعات السيارات المكهربة، مثل السيارات الكهربائية والهجينة، ستساعدها في زيادة مبيعات السيارات في المنطقة إلى حوالي 1.3 مليون وحدة في عام 2022 من 1.07 مليون هذا العام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)