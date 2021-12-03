نيكي يعكس اتجاهه ويغلق على زيادة وسط قفزة لأسهم شركات السفر

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طوكيو (رويترز) - قلب المؤشر نيكي الياباني مساره ليغلق على ارتفاع يوم الجمعة بقيادة أسهم السفر والترفيه، إذ أقبل المستثمرون على أسهم كانت متضررة وسط مخاوف بشأن تأثير السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وارتفع نيكي واحدا بالمئة، وهي أكبر زيادة بالنسبة المئوية في ثلاثة أسابيع، ليغلق عند 28029.57 نقطة.

وسجل المؤشر، الذي انخفض بما يصل إلى 0.59 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، انخفاضا أسبوعيا 2.5 بالمئة.

وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.63 بالمئة إلى 1957.86 نقطة، لكنه هبط 1.3 بالمئة أسبوعيا.

انتعشت الأسهم التي تضررت بسبب مخاوف حيال عودة ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، إذ تقدمت أسهم شركات الطيران وشركات السكك الحديدية 5.28 بالمئة و3.28 بالمئة على الترتيب.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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