الدولار يتمسك بمكاسبه بعد تقرير عن الوظائف بالولايات المتحدة

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لندن (رويترز) - ارتفع الدولار يوم الجمعة بعد نشر تقرير الوظائف بالولايات المتحدة والذي جاء أضعف من المتوقع ، وأظهر مع ذلك مراجعات إيجابية وتفاصيل قوية تشير إلى أن خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي لتسريع عمليات شراء الأصول والتوقعات برفع أسعار الفائدة المتعددة في العام المقبل ما زالت كما هي.

وهبط الدولار في البداية بعد صدور تقرير الوظائف لكنه ارتفع في النهاية مع اهتمام المستثمرين بتفاصيل التقرير.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن الوظائف خارج نطاق الزراعة في الولايات المتحدة زادت 210 آلاف وظيفة الشهر الماضي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف 550 ألف وظيفة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.3 في المئة إلى 96.363 في منتصف التعاملات الصباحية.

وهبط اليورو 0.2 في المئة إلى 1.1275 دولار.

ومقابل الين ارتفع الدولار 0.2 في المئة إلى 113.42 ين.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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