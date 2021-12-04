بايدن: الصين قد تفرج عن كميات أكبر من النفط من احتياطياتها

أخبار اليابان





واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن الصين قد تفرج عن كميات أكبر من النفط من احتياطياتها رغم أنها لم تفعل ذلك بعد ، مضيفا أن الانخفاض في أسعار البنزين بدأ يصل إلى الأمريكيين.

وأضاف بايدن "ربما تفعل الصين المزيد أيضا. لم تفعل ذلك بعد" مشيرا إلى قرار الولايات المتحدة ودول أخرى من بينها الهند واليابان بالإفراج عن كميات من النفط من الاحتياطيات للمساعدة في خفض الأسعار.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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