تأجيل نزال جولوفكين أمام موراتا لتوحيد ألقاب وزن المتوسط بسبب كوفيد-19

أخبار اليابان





(رويترز) - قال مروجون يوم الجمعة إن النزال المرتقب بين الملاكمين جينادي جولوفكين وريوتا موراتا في اليابان لتوحيد الألقاب العالمية في وزن المتوسط تأجل بسبب ظهور سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

ويحمل جولوفكين وهو من قازاخستان لقبي الاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية بينما يحمل الياباني موراتا لقب رابطة الملاكمة العالمية وكان من المقرر أن يلتقيا في 29 ديسمبر كانون الأول في سايتاما لتوحيد ألقاب وزن المتوسط.

وقال جولوفكين في إفادة صحفية "أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب تأجيل هذا النزال لكن صحة وسلامة الجميع تأتي في المقام الأول دائما.

"أتطلع للعودة للحلبة أمام ريوتا قي أقرب وقت ممكن".

ولم يتحدد حتى الآن أي موعد جديد للنزال.

ويأتي تأجيل النزال بعد أن شددت اليابان القيود بعد أن قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الاثنين الماضي إن اليابان ستحظر دخول الزوار الأجانب لنحو شهر مع سعي البلاد للتصدي لانتشار سلالة أوميكرون الجديدة.

وقال إنه بوسع اليابانيين العائدين من دول محددة الدخول لكن سيتعين عليهم البقاء في حجر صحي في مرافق معينة.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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