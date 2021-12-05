كوبو يصعق أتليتيكو مدريد بهدف قاتل ويمنح مايوركا انتصارا ثمينا

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(رويترز) - سجل تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مايوركا هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع في مرمى أتليتيكو مدريد ليقود فريقه لفوز مفاجئ 2-1 خارج أرضه على حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ستتذكره الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط لسنوات يوم السبت.

وظل رصيد أتليتيكو 29 نقطة بعد الخسارة في المركز الرابع، متأخرا بفارق سبع نقاط عن جاره ريال مدريد المتصدر الذي خاض أيضا 15 مباراة وسيزور ريال سوسيداد في وقت لاحق يوم السبت.

وفي مباراة مثيرة أقيمت في العاصمة الإسبانية، تقدم أتليتيكو عبر هدف ماتيوس كونيا في الدقيقة 68.

ورغم ذلك وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق بينما يبحث أتليتيكو عن الهيمنة على المباراة، أدرك مايوركا التعادل بضربة رأس من المدافع الأرجنتيني فرانكو روسو الذي تفوق على ماريو هيرموسو وارتقى أعلى منه ليحول تمريرة عرضية من ركلة حرة بضربة رأس في مرمى الحارس يان أوبلاك.

وتلقى أتليتيكو ثمانية من 15 هدفا سكنت شباكه هذا الموسم عندما كان يدافع في مواجهة الركلات الثابتة.

وتلقى كوبو، المعار إلى ريال مايوركا من ريال مدريد، تمريرة بينية رائعة من أنخيل رودريجيز خلف دفاع أتليتيكو، ليضع المهاجم الياباني البالغ عمره 20 عاما الكرة بهدوء في المرمى من تحت أوبلاك.

وقال كوبو للصحفيين "ذهني بنسبة مئة بالمئة مع مايوركا الآن. لكن إذا سنحت لي الفرصة لمساعدة ريال مدريد بهدف أمام أحد منافسيه سيكون ذلك جيدا.

"كنا ندرك من البداية أنها ستكون مباراة صعبة لكن إذا حافظنا على تركيزنا فسنحظى بفرصة".

ومع استعداد أتليتيكو لخوض مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا على ملعب بورتو يوم الثلاثاء المقبل، وضع المدرب دييجو سيميوني المهاجم لويس سواريز وتوماس ليمار وجواو فيلكس على مقاعد البدلاء.

وبدأ فريقه المباراة بقوة وصنع عدة فرص لكن لم يتسلل الخوف إلى مايوركا وضغط على مرمى أوبلاك الذي تصدى لتسديدة قوية من لي كانج-إن.

وكان أتليتيكو أكثر شراسة بعد الاستراحة وتقدم بفضل مجهود فردي جيد من أنخيل كوريا الذي أرسل تمريرة عرضية إلى كونيا ليضع الكرة في المرمى من مسافة ستة أمتار.

وأدرك روسو بعدها التعادل قبل أن يحسم كوبو الفوز الأول لماريوركا على أتليتيكو في مدريد منذ 2006.

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)

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