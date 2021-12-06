تسلسل أحداث سباق السعودية في فورمولا 1

أخبار اليابان





(رويترز) - ارتقت جائزة السعودية الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات لمستوى توقعات المنافسة المثيرة بين ماكس فرستابن المتصدر ومنافسه لويس هاميلتون سائق مرسيدس يوم الأحد.

وفيما يلي تسلسل أحداث سباق السعودية الذي توقف مرتين:

* بداية السباق: حافظ هاميلتون على الصدارة أمام زميله في مرسيدس فالتيري بوتاس وخلفها فرستابن سائق رد بول.

* اللفة العاشرة: ميك شوماخر سائق هاس يصطدم بالحائط في اللفة 23 مما يؤدي إلى نزول سيارة الأمان إلى الحلبة. توقف هاميلتون وبوتاس في مركز الصيانة وبقي فرستابن على أرض الحلبة ليتصدر السباق.

* اللفة 14: قرر المراقبون إيقاف السباق لإصلاح الضرر في الحائط في المنعطف 23. تميل الكفة لصالح فرستابن حيث يمكن للفرق تغيير إطارات السائقين وفقا لقوانين العلم الأحمر.

سأل هاميلتون فريقه "لماذا علم أحمر؟ الحائط يبدو جيدا. يجب أن تطلبوا معرفة السبب".

وجاء رد جيمس فولز مدير الاستراتيجيات في مرسيدس "إنها مخاطرة كان يجب علينا القيام بها لأننا كنا على دراية بإمكانية إيقاف السباق. سآتي للتحدث إليك".

* اللفة 15: استئناف السباق بعد توقفه 18 دقيقة من وضع ثابت. فرستابن في الأمام وبجانبه هاميلتون.

انطلاقة هاميلتون كانت أفضل ونجح في خطف المقدمة من فرستابن لكن السائق الهولندي يخرج عن المسار ويستفيد من ذلك ليستعيد الصدارة.

استغل إستيبان أوكون سائق ألبين ما حدث بين فرستابن وهاميلتون ليخطف المركز الثاني ويعود السائق البريطاني إلى المركز الثالث.

يصطدم شارل لوكلير سائق فيراري مع سيرجيو بيريز ليفقد سائق رد بول السيطرة على السيارة ويضطر السائقون خلفه لتفادي الاصطدام به حيث قاموا بالسير ببطء فجأة ليصطدم نيكيتا مازبين سائق هاس بمؤخرة سيارة جورج راسل سائق وليامز.

السباق يتوقف مرة أخرى

* اللفة 16: استئناف السباق مجددا. مايكل ماسي مدير السباقات يوجه فرستابن بالانطلاق خلف هاميلتون ليعيد للسائق البريطاني المركز الذي فقده ونتيجة لذلك ينطلق أوكون من المقدمة وخلفه هاميلتون ثم فرستابن.

هاميلتون ينطلق بشكل جيد ويخطف الصدارة من أوكون لكن ماكس يفاجئ منافسه وينتزع مقدمة السباق بعد تجاوزه من داخل المنعطف الأول. هاميلتون يحتك بأوكون لكن بدون أضرار في سيارتيهما.

نجح هاميلتون في تجاوز أوكون في نهاية اللفة ويتقدم للمركز الثاني ويبدأ في مطاردة فرستابن.

* اللفة 23: استخدام سيارة الأمان الافتراضية بسبب اصطدام يوكو تسونودا بالحائط وتناثر حطام سيارته على أرض الحلبة. لكن السائق الياباني ينجح في العودة إلى مركز الصيانة.

* اللفة 24: انتهاء استخدام سيارة الأمان الافتراضية.

* اللفة 28: استخدام سيارة الأمان الافتراضية لفترة وجيزة.

* اللفة 29: اصطدام سيباستيان فيتل سائق أستون مارتن مع كيمي رايكونن سائق ألفا روميو ليتناثر حطام من السيارتين على أرض الحلبة. استخدام سيارة الأمان الافتراضية للمرة الثالثة.

* اللفة 33: انتهاء استخدام سيارة الأمان الافتراضية. فرستابن يتفوق بفارق 1.6 ثانية على هاميلتون.

* اللفة 36: استخدام سيارة الأمان الافتراضية.

* اللفة 37: هاميلتون يخرج جيدا من المنعطف الأخير ومع تفعيل الفتح في الجناح الخلفي ينجح في الاقتراب من فرستابن ويحاول تجاوزه لكنهما يخرجان عن مسار الحلبة. يُطلب من فرستابن إعادة المركز إلى هاميلتون.

فرستابن يهدئ من سرعته لكن يبدو أن مرسيدس لم يبلغ هاميلتون بالأمر ليصطدم بمؤخرة سيارة رد بول.

* اللفة 38: هاميلتون يبلغ مرسيدس عبر دائرة الاتصال "حاول اختباري بالضغط على المكابح. اصطدمت به. جناحي الأمامي تضرر".

رد مهندس سباقات هاميلتون "الجناح الأمام بحالة جيدة، طُلب منه إعادة المركز إليك".

هاميلتون "هذه قيادة خطيرة".

يتحدث رون ميدوز المدير الرياضي في مرسيدس إلى ماسي ويبلغه بأن فريقه لم يعلم أن فرستابن سيعيد المركز إلى هاميلتون في هذا الجزء من الحلبة.

رد ماسي بأنه أبلغ مرسيدس بالفعل بأن فرستابن سيعيد المركز إلى هاميلتون لكن ميدوز يقول إنه كان في طريقه لإبلاغ مهندس السباقات الخاص بهاميلتون بالأمر.

* اللفة 42: فرستابن يعيد المركز إلى هاميلتون لكنه يستفيد من تفعيل الجناح الخلفي في سيارته لينتزع المقدمة مرة أخرى.

* اللفة 43: قرر المراقبون معاقبة فرستابن بخمس ثوان بسبب خروجه عن مسار الحلبة وحصوله على أفضلية.

فرستابن يترك هاميلتون يتجاوزه إلى الصدارة لكن مهندس السباقات يبلغه "لم يكن عليك فعل ذلك بسبب توقيع عقوبة زمنية عليك بالفعل".

المراقبون يقررون التحقيق في الواقعة بعد السباق.

* اللفة 46: مرسيدس يبلغ هاميلتون الذي حقق أسرع لفة رغم الضرر في الجناح الأمامي "عليك الحذر عند الصعود على المطبات البلاستيكية".

ماسي يبلغ مرسيدس بأن انحراف هاميلتون تجاه سيارة فرستابن عند تجاوزه كان غير مقبول.

* اللفة 50: هاميلتون يفوز بالسباق وبوتاس يخطف المركز الثالث من أوكون عند خط النهاية.

مهندس سباقات هاميلتون يبلغه "هذا أكثر سباق جنوني يمكنني تذكره، من تحلوا بالهدوء فازوا بالسباق".

فرستابن يقول لفريقه "هذا ما حدث، على الأقل حاولت".

رد كريستيان هورنر رئيس رد بول قائلا "لا أعلم لماذا اصطدم بك بهذا الشكل".

* نهاية السباق: هاميلتون يفوز ويحقق أسرع لفة ليتساوى في عدد النقاط مع فرستابن الذي يتفوق بتسعة انتصارات مقابل ثمانية لمنافسه البريطاني.

السائق الذي ينهي سباق أبوظبي متفوقا على منافسه سيتوج باللقب.

الجماهير تختار فرستابن أفضل سائق في السباق.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية - تحرير أحمد ماهر)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html