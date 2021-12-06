رصد السلالة أوميكرون في ثلث الولايات الأمريكية

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واشنطن (رويترز) - قال مسؤولون صحيون أمريكيون يوم الأحد إن أوميكرون، سلالة فيروس كورونا الجديدة، انتشرت في نحو ثلث الولايات الأمريكية لكن السلالة دلتا ما زالت تمثل أغلب إصابات كوفيد-19 مع زيادة عدد الحالات على مستوى البلاد.

ورغم أن ظهور السلالة الجديدة أثار الانزعاج في أنحاء العالم، قال أنتوني فاوتشي كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة لقناة سي.إن.إن التلفزيونية "حتى الآن لا يبدو أنها تسبب درجة خطيرة من حدة المرض" لكنه أضاف أن من المبكر للغاية استخلاص نتائج محددة وإنه ما زالت هناك حاجة لمزيد من الدراسة.

وقال فاوتشي، وهو كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن، إنه يأمل أيضا في أن ترفع الولايات المتحدة الحظر الذي فرضته على المسافرين من الجنوب الأفريقي في غضون "فترة معقولة من الوقت".

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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