استطلاع للرأي: ضوابط الحدود الصارمة تعزز من شعبية رئيس وزراء اليابان

أخبار اليابان



مشاة يرتدون أقنعة واقية وسط تفشي جائحة كورونا، يشقون طريقهم في منطقة التسوق الشهيرة أمي يوكو في طوكيو، اليابان، 1 ديسمبر/ كانون الأول 2021. كيم كيونغ هوون/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - قالت صحيفة يوميوري شيمبون اليومية يوم الاثنين إن دعم الناخبين اليابانيين لرئيس الوزراء كيشيدا فوميئو تصاعد بعد أن فرضت حكومته ضوابط أكثر صرامة على الحدود لحماية البلاد من متحور أوميكرون.

اتخذت اليابان بعض أكثر الخطوات صرامة في العالم يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من خلال إغلاق حدودها أمام الوافدين الأجانب الجدد لمدة شهر تقريبًا. بعد يوم، اكتشفت أول إصابة بأوميكرون لدى دبلوماسي من ناميبيا وصل طوكيو يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني.

أظهر استطلاع يوميوري أن التأييد لحكومة كيشيدا بلغ 62٪ ارتفاعا من 56٪ قبل شهر، حيث أبدى 89٪ من المستطلعين نظرة إيجابية للإجراءات الأخيرة.

جاءت نتائج الاستطلاع المتفائلة على الرغم من التقلبات المفاجئة يوم الخميس بشأن حجوزات شركات الطيران الواردة، وهو الحظر الذي أثار القلق والارتباك بين المواطنين الذين يتطلعون إلى العودة إلى ديارهم لقضاء عطلة نهاية العام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)