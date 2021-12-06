سوفت بنك يدفع نيكي للانخفاض والتفاؤل بشأن تأثير أوميكرون يحد من الخسائر

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طوكيو (رويترز) - أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض يوم الاثنين متأثرا بهبوط حاد لسهم مجموعة سوفت بنك، لكن التفاؤل بشأن التأثير المحدود لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على الاقتصاد ساعد المؤشر على تعويض جزء من خسائره المبكرة.

وأغلق نيكي على انخفاض بنسبة 0.36 بالمئة مسجلا 27927.37 نقطة بعد أن هبط 1.19 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.53 بالمئة إلى 1947.54 نقطة.

وانخفض نيكي متأثرا بهبوط 8.2 بالمئة لسهم مجموعة سوفت بنك الذي فقد نصف قيمته منذ بلوغه أعلى مستوياته هذا العام في منتصف مارس آذار بسبب مخاوف من حافظة الأصول التي استثمر فيها.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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