الدولار يصعد بعض الشيء مع استعادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعض خسائرها

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لندن (رويترز) - ارتفع الدولار قليلا يوم الاثنين مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن أدنى مستوياتها في شهرين ونصف الشهر الذي سجلته الأسبوع الماضي وذلك بعد أنباء عن أن الملاحظات الأولية أظهرت أن المصابين بالمتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون لا يعانون سوى من أعراض معتدلة.

وساعدت الأنباء الواردة عن أوميكرون من جنوب أفريقيا في تغيير مسار بعض تحركات الأسواق يوم الجمعة عندما شهدت الأسهم الأمريكية عمليات بيع مكثفة.

وأدت عمليات البيع إلى خفض عوائد السندات الأمريكية ذات الأجل عشر سنوات دون مستوى 1.4 بالمئة لأول مرة منذ أواخر سبتمبر أيلول ودعمت أسعار الين والفرنك السويسري اللذين يعتبران من الملاذات الآمنة للاستثمارات. وانخفض الدولار 0.4 بالمئة أمام الين.

وارتفع مؤشر الدولار 0.10 بالمئة إلى 96.29 غير بعيد عن ذروته في 16 شهرا التي سجلها في نوفمبر تشرين الثاني عندما بلغ 96.938.

وصعد الدولار 0.2 في المئة أمام العملة اليابانية إلى 113.05 ين وزاد 0.4 في المئة أمام الفرنك السويسري.

وانخفض اليورو ربع نقطة مئوية أمام الدولار.

وشهدت العملات المشفرة خسائر كبيرة في عطلة أسبوعية شهدت تقلبات شديدة فنزلت بتكوين في لحظة ما بنسبة 20 بالمئة. ووجدت البتكوين مستوى دعم عند سعر 49 ألف دولار.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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