البطل الأولمبي جاكوبس يعود للمنافسات فبراير المقبل

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روما (رويترز) - ‭‭ ‬‬ قال العداء الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس الفائز بذهبيتين في أولمبياد طوكيو يوم الاثنين إنه سيعود للمنافسات في برلين فبراير شباط المقبل.

وأعلن جاكوبس (27 عاما) الذي كان يتحدث على هامش إطلاق كتاب في روما إنه سيشارك في الحدث الذي يستضيفه الاستاد الأولمبي في برلين في الرابع من فبراير المقبل.

ولم يشارك جاكوبس في أي منافسات منذ فوزه بذهبيتي 100 متر والتتابع أربعة في 100 متر في أولمبياد طوكيو العام الحالي.

وغاب عن خمسة لقاءات للدوري الماسي بعد التتويج الأولمبي بما في ذلك النهائي الذي استمر يومين في زوريخ في الثامن والتاسع من سبتمبر أيلول الماضي.

وقال ماتشيلو مانياني وكيل أعمال جاكوبس لرويترز في ذلك الوقت إنه لم تكن هناك إصابات أو أسباب صحية اخرى وراء قراره بالحصول على راحة.

وأضاف "الأمر ببساطة أن مارسيل بذل الكثير من الجهد هذا العام، لذلك فالإصرار على المشاركة في المنافسات يعني فقط المخاطرة بتعرضه للإصابته".

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)

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