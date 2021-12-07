الكندية أندريسكو لن تشارك في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

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تورونتو (كندا) (رويترز) - قالت الكندية بيانكا أندريسكو البطلة السابقة لأمريكا المفتوحة يوم الاثنين إنها لن تشارك في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الشهر المقبل في أعقاب قضاء فترة صعبة بسبب تفشي كوفيد-19.

وقالت أندريسكو (21 عاما) إن فترة العزل في الفنادق أثناء الحجر الصحي أثرت عليها ذهنيا وبدنيا ولم تشعر أنها على ما يرام أثناء التدريب وخوض المباريات.

وأضافت أندريسكو، التي قالت أيضا إن جدتها قضت عدة أسابيع في العناية المركزة بسبب كوفيد-19، عبر حسابها في تويتر "شعرت وكأنني أحمل العالم على كتفي.

"لم أستطع أن أعزل نفسي عن كل ما كان يحدث خارج الملعب، كنت أشعر بحزن جماعي واضطراب من حولي وقد أثر ذلك علي".

وأصبحت أندريسكو أول كندية تحرز لقب بطولة كبرى عندما توجت ببطولة أمريكا المفتوحة 2019 بفوزها على سيرينا وليامز في النهائي، لكنها تعرضت لسلسلة من الإصابات بدأت بمشاكل في الركبة خلال البطولة الختامية للموسم في شينتشين خلال العام ذاته.

وانسحبت الكندية صاحبة ضربات الإرسال القوية من أولمبياد طوكيو العام الحالي.

ولم تذكر أندريسكو، التي ترجع اخر مشاركة لها في المنافسات لبطولة إنديان ويلز في أكتوبر تشرين الأول الماضي حينما انتهى مشوارها في الدفاع عن لقبها بالدور الثالث بهزيمتها أمام أنيت كونتافيت، موعد عودتها للمشاركة في البطولات.

وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة في 14 يناير كانون الثاني المقبل.

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)

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