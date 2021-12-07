حقائق - إصابات كورونا العالمية تتجاوز 265.76 مليون والوفيات 5 ملايين و557229

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من‭‭ ‬‬265.76 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و557229.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة ‭‭49161522‬‬

‭‭791021‬‬

الهند ‭‭34641561‬‬

‭‭473537‬‬

البرازيل ‭‭22143091‬‬

‭‭615636‬‬

المملكة المتحدة ‭‭10515239‬‬

‭‭145646‬‬

روسيا ‭‭9833749‬‬

‭‭580631‬‬

تركيا ‭‭8897855‬‬

‭‭77795‬‬

فرنسا ‭‭7917264‬‬

‭‭119535‬‬

ألمانيا 103036 6162644

إيران 130277 6137821

الأرجنتين 116646 5340676

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 23903 2084961

42 ‬‬‬‬- الأردن 11787 981767

45 - المغرب 14787 950501

48 - الإمارات 2149 742376

50 ‬- تونس 25401 718443

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

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