حقائق - إصابات كورونا العالمية تتجاوز 265.76 مليون والوفيات 5 ملايين و557229
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 265.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و557229.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 49161522
791021
الهند 34641561
473537
البرازيل 22143091
615636
المملكة المتحدة 10515239
145646
روسيا 9833749
580631
تركيا 8897855
77795
فرنسا 7917264
119535
ألمانيا 103036 6162644
إيران 130277 6137821
الأرجنتين 116646 5340676
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 23903 2084961
42 - الأردن 11787 981767
45 - المغرب 14787 950501
48 - الإمارات 2149 742376
50 - تونس 25401 718443
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)
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