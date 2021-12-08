طوكيو تخطط للسماح بزواج المثليين العام المقبل

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محافظِة طوكيو كويكي يوريكو تحضر مؤتمرا صحفيا، وسط تفشي مرض فيروس كورونا، في نادي المراسلين الأجانب في اليابان، في طوكيو، اليابان، 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2020. إيسي كاتو/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - نقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن محافظِة طوكيو كويكي يوريكو قوله يوم الثلاثاء إن حكومة مدينة طوكيو ستبدأ نظامًا يسمح فعليًا بزواج المثليين في العاصمة اليابانية في العام المالي المقبل اعتبارًا من أبريل/ نيسان.

وقالت كيودو إن الحكومة المحلية للمدينة التي يبلغ عدد سكانها 14 مليون نسمة تخطط لإدخال ”شراكة من نفس الجنس“ بعد أن دعا مجلسها المحلي بالإجماع إلى مثل هذه الخطوة.

قدمت بعض البلديات المحلية في طوكيو وكذلك بعض البلديات المحلية الأخرى بالفعل خطة مماثلة تعترف رسميًا بالأزواج من نفس الجنس.

لكن النقاد يقولون إن الأزواج المثليين لا يزالون يواجهون عيوبًا في مجالات مثل الضرائب حتى في ظل ترتيبات الشراكة هذه.

قضت محكمة محلية في سابورو بشمال اليابان في مارس/ آذار بأن عدم تمكن الأزواج من نفس الجنس من الزواج ”غير دستوري“، وهو أول حكم في اليابان بشأن شرعية زواج المثليين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)