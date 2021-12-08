نيسان تتوقع أن تمتد أزمة الرقائق الإلكترونية حتى منتصف عام 2022 على أقل تقدير

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شعار نيسان على عجلة سيارة في معرض نيسان في يوكوهاما باليابان، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. رويترز / أندرونيكي كريستودولو.

(رويترز) - قال كبير مسؤولي التشغيل في شركة نيسان اليابانية يوم الثلاثاء إن نيسان تتوقع استمرار قيود سلسلة التوريد العالمية ونقص أشباه الموصلات على مستوى القطاع حتى منتصف عام 2022 على الأقل، مما يشكل ضغطا على الإنتاج.

تسبب النقص في قطع الغيار والرقائق، الناجم جزئيًا عن الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا في نقل البضائع والانتعاش غير المتوقع في الطلب، إلى حدوث صداع لشركات صناعة السيارات على مستوى العالم.

وقال أشواني جوبتا من نيسان لرويترز ”سيستغرق الأمر بعض الوقت للعودة إلى العمليات الطبيعية. يتحسن يوما بعد يوم لكنني أعتقد أنه سيستمر لفترة من الوقت.“ مضيفا أنه سيمتد للنصف الأول من عام 2022 على أقل تقدير.

”بالنسبة لنا اليوم، التحدي الذي نواجهه هو كيف ننتج السيارة وليس كيف نبيعها“.

حذرت شركة فولفو للسيارات ومقرها جوتنبرج الأسبوع الماضي من أن نقص أشباه الموصلات سيستمر في العام المقبل

وتتوقع شركة نيسان، التي اضطرت مثل شركات صناعة السيارات العالمية الكبرى الأخرى إلى خفض الإنتاج بسبب نقص أشباه الموصلات والمكونات الأخرى، إنتاج 3.8 مليون سيارة هذا العام، بانخفاض عن الهدف الأصلي البالغ 4.4 مليون.

وقال جوبتا إن إجمالي الإنتاج العالمي لجميع شركات صناعة السيارات يجب أن يكون ”قريبًا“ من 80 مليون سيارة هذا العام، ارتفاعًا من 76 مليونًا في عام 2020، مضيفًا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للعودة إلى ما بين 95 و 97 مليون وحدة سنويًا، دون أن يوضح متى .

السيارات الكهربائية

أعلنت نيسان الشهر الماضي عن دفعة جديدة في مجال السيارات الكهربائية، حيث التزمت بإنفاق 2 تريليون ين على مدى خمس سنوات لزيادة كهربة السيارات للحاق بالمنافسين في واحدة من أسرع القطاعات نموًا لشركات صناعة السيارات.

إعلان صانع السيارات الياباني رقم 3، والذي يتضمن إطلاق 23 سيارة كهربائية، بما في ذلك 15 سيارة كهربائية بحلول عام 2030، لم يثير إعجاب بعض المحللين الذين يرون أن نيسان تتخلف بالفعل عن منافسيها.

وانخفضت أسهم نيسان من 593.2 ين وقت الإعلان في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني لتغلق عند 570.5 ين يوم الثلاثاء.

وقال جوبتا ”المهم للغاية هو أن خطتنا للكهرباء قائمة على أسس وواقعية ومعقولة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)