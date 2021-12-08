العراق يعرض قطعا أثرية أعادتها أمريكا بعد تهريبها خلال الغزو

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بغداد (رويترز) - عرض العراق في العاصمة بغداد يوم الثلاثاء قطعا أثرية قديمة استردها بعد نهبها وتهريبها إلى الخارج خلال الغزو الأمريكي عام 2003.

من بين التحف التي أعادتها الولايات المتحدة لوح طيني عمره 3500 عام ومحفور عليه جزء من ملحمة حلم جلجامش، القصة السومرية القديمة التي يُعتقد أنها أحد النصوص الأدبية الأولى في العالم.

واللوح المعروض في مبنى وزارة الخارجية العراقية تسلمته السفارة العراقية في واشنطن من متحف الكتاب المقدس في العاصمة الأمريكية.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحفي إن العراق استعاد ما يقرب من 17916 قطعة أثرية من دول عديدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا واليابان وهولندا.

وصادرت السلطات الأمريكية لوح حلم جلجامش عام 2019 بعد تهريبه وبيعه في مزاد لتاجر تحف في أوكلاهوما ثم عرضه في متحف في العاصمة واشنطن. وأمرت محكمة أمريكية بمصادرته.

وتبدد التراث العراقي القديم في الصراعات والتدمير والنهب، خاصة منذ عام 2003.

وتحاول السلطات العراقية تعقب واستعادة وترميم آلاف القطع الأثرية التي ما زالت مفقودة.

(تغطية صحفية ماهر نزيه - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)

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