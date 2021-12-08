حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 266.56 مليون والوفيات 5 ملايين و566055
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 266.56 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و566055.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 792211 49349736
الهند 473757 34648383
البرازيل 615744 22147476
المملكة المتحدة 145826 10560341
روسيا 581813 9864845
تركيا 78180 8940575
فرنسا 119899 7987591
ألمانيا 103647 6249618
إيران 130356 6141335
الأرجنتين 116680 5343153
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 23919 2085586
42 - الأردن 11817 988159
45 - المغرب 14788 950801
48 - الإمارات 2149 742438
50 - تونس 25406 718696
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)
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