نشطاء حقوق المثليين يشيدون بخطوة طوكيو نحو إدخال نظام الشراكة بين نفس الجنس

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محافظِة طوكيو كويكي يوريكو تحضر مؤتمرا صحفيا، وسط تفشي مرض فيروس كورونا، في نادي المراسلين الأجانب في اليابان، في طوكيو، اليابان، 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2020. إيسي كاتو/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - أشاد نشطاء حقوق المثليين في اليابان يوم الأربعاء بخطوة طوكيو لإدخال نظام الشراكة بين نفس الجنس ووصفوها بأنها خطوة كبيرة في كفاحهم من أجل المساواة في الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لا تعترف بالكامل بالزواج من نفس الجنس.

قالت محافظِة طوكيو كويكي يوريكو يوم الثلاثاء إن العاصمة اليابانية ستضع إطارًا يسمح بالشراكة في وقت مبكر من العام المقبل مع التركيز على جعلها قانونية في السنة المالية التي تبدأ في أبريل/ نيسان 2022.

بموجب النظام، يمكن للشركاء من نفس الجنس تسجيل علاقتهم والحصول على بعض الامتيازات التي يتمتع بها الأزواج، مثل السماح لهم باستئجار أماكن للعيش معًا والحصول على حقوق زيارة المستشفى.

على الرغم من أنه لا يرقى إلى مستوى الزواج القانوني، إلا أن تحرك طوكيو لاعتماد نظام الشراكة يُنظر إليه على أنه خطوة مهمة نحو إضفاء الشرعية على الزيجات المثلية في دولة لا يزال الدستور يعرّف فيها الزواج على أنه يقوم على ”الموافقة المتبادلة لكلا الجنسين“.

قالت ماسا ياناجيساوا ، رئيسة خدمات Prime Japan في Goldman Sachs وعضو مجلس إدارة المجموعة الناشطة ”الزواج للجميع في اليابان“: ”هذه أخبار رائعة“.

”أعرب بعض المحافظين عن مخاوفهم من أنه على الرغم من أن هذه الشراكات هي مجرد قطع رمزية من الورق، إلا أنها يمكن أن تقوض التقاليد اليابانية أو نظام الأسرة اليابانية التقليدية. ونأمل أن تكون هذه فرصة لإثبات خلاف ذلك“.

كان حي شيبويا بطوكيو في عام 2015 أول مكان في اليابان يقدم نظام الشراكة. يغطي النظام بالفعل 41٪ من سكان اليابان، ويعني الامتداد إلى طوكيو أن أكثر من نصف الأمة يمكن أن يستفيدوا، وفقًا لمجموعة الحملة Nishiiro Diversity.

لطالما ضغط النشطاء من أجل جعل العاصمة بأكملها تتبنى النظام، وكثفوا هذه الجهود قبل أولمبياد طوكيو 2020، التي تأجلت بسبب جائحة كورونا.

قال تاكهارو كاتو، المحامي المسؤول عن قضية تاريخية في المحكمة في مارس / آذار، قال فيها إن منع الزواج من نفس الجنس ”ربما كان هناك بعض ضبط النفس تجاه الحكومة الوطنية وحقيقة أن الكثير من نواب الحزب الحاكم مترددون في هذا الأمر“. مخالف للدستور.

قال كاتو وآخرون إنه في حين أن طوكيو ككل لم تتبنى نظام الشراكة قبل الألعاب، فإن الألعاب الأولمبية، بتركيزها على التنوع، ساعدت في التأثير على الرأي العام.

أظهر استطلاع حديث لسكان طوكيو أجرته حكومة العاصمة أن 70٪ من المستجيبين يؤيدون الشراكات بين نفس الجنس.

قال الناشط الحقوقي غون ماتسوناكا: ”أنا متأكد من أن الألعاب الأولمبية كان لها تأثير منذ أن كانت طوكيو تفكر في نوع الإرث الذي يجب أن تتركه ورائها“.

كان الحافز الآخر هو اهتمام طوكيو بوضع علامة تجارية لنفسها كمركز دولي رئيسي وجذب الشركات الأجنبية، والتي يركز الكثير منها بشكل أكبر على حقوق مجتمع الميم.

كجزء من استعدادات المحافظة كويكي لإعلانها، تحدثت مع كبار رجال الأعمال الأجانب، الذين قالوا إن طوكيو كانت متأخرة في هذا الاتجاه، كما قال ياناجيساوا من جولدمان.

وأضاف ”من وجهة نظري كموظف في جولدمان ساكس، نريد جذب المواهب الدولية لكن اليابان دائمًا في وضع غير مؤات“.

”نحن نقدم مزايا الموظفين الخاصة بنا بالإضافة إلى الأحكام الوطنية لمحاولة معادلة النظام ولكن هناك قيود على ما هو ممكن، ومن الواضح أنه لا يمكن لكل شركة القيام بذلك.“

الهدف التالي هو جعل الزواج ممكنًا، على الرغم من أن هذا ربما يتطلب المزيد من المناطق المحلية لاعتماد لوائح شراكة من نفس الجنس، مما يخلق ضغطًا كافيًا بحيث لا تستطيع الحكومة الوطنية تجاهله.

قال كاتو ”بالطبع أنا سعيد“. ”لكن هذه مجرد خطوة أولى على طريق طويل، نحتاج إلى استخدامها للدفع نحو الاعتراف بالزواج الفعلي“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)