النفط يتراجع والمستثمرون في انتظار تقييم تأثير أوميكرون

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طوكيو (رويترز) - تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد يومين من المكاسب إذ ينتظر المستثمرون تقييم التأثير الكامل لمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود بالإضافة إلى فاعلية اللقاحات الحالية.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 75.25 دولار للبرميل عند الساعة 0519 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفعت 3.2 بالمئة عند التسوية يوم الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 71.82 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 3.7 في المئة خلال الجلسة السابقة.

وانتعشت أسعار النفط في وقت سابق هذا الأسبوع من تراجعها الأسبوع الماضي مع تزايد التفاؤل بأن المتحور أوميكرون لن يسبب أضرارا اقتصادية كبيرة.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع لدى راكوتين سيكيوريترز "أخذ التعافي فترة راحة إذ سعى المستثمرون للتأكد من التأثير الكامل للمتحور أوميكرون قبل شراء المزيد".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)

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