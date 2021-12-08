أسهم اليابان تواصل مكاسبها مع انحسار مخاوف أوميكرون

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قفزت الأسهم اليابانية يوم الأربعاء مع تزايد آمال المستثمرين في أن يكون تأثير المتحور أوميكرون على الاقتصاد العالمي أقل مما كان متوقعا في البداية.

وارتفع المؤشر نيكي 1.4 بالمئة إلى 28860.62 نقطة، في أعلى مستوى إغلاق له منذ 25 نوفمبر تشرين الثاني.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة إلى 2002.24 نقطة.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي يوم الثلاثاء إن الأدلة الأولية تشير إلى أن أوميكرون أكثر قدرة على الأرجح على العدوى لكنه أقل خطرا.

وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب فقفزت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات 2.6 بالمئة.

وارتفع سهم أومرون لصناعة الإلكترونيات 3.6 بالمئة بينما أضافت نينتندو لصناعة الألعاب 3.5 بالمئة.

وصعدت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء على الرغم من ارتفاع عائدات السندات قصيرة الأجل مما يشير إلى أن أسواق الأسهم تستوعب على الأرجح المخاوف من أن يسرع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من وتيرة تقليص مشترياته من السندات.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)

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