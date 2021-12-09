الدولار الأمريكي يتراجع مع انحسار مخاوف أوميكرون، والدولار الاسترالي يرتفع

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نيويورك (رويترز) - هبط الدولار الأمريكي أمام بضع عملات رئيسية منافسة يوم الأربعاء، إذ ساعد انحسار القلق بشأن الضرر الاقتصادي للمتحور أوميكرون لكوفيد-19 في دعم العملات العالية المخاطر، في حين سجل الدولار الاسترالي ثالث جلسة على التوالي من المكاسب.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات منافسة، 0.4 بالمئة إلى 95.854 . لكن المؤشر ما زال قريبا من أعلى مستوى له في 16 شهرا الذي سجله أواخر الشهر الماضي.

وتحسنت شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر هذا الأسبوع وسط تقارير بأن أناسا اصيبوا بمتحور أوميكرون في جنوب أفريقيا ظهرت عليهم أعراض خفيفة فقط.

وصعد الدولار الأسترالي 0.8 بالمئة إلى 0.7177 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى له في أسبوع. وعلى مدار الأسبوع، ارتفعت العملة الأسترالية 1.84 بالمئة مقابل العملة الأمريكية، مسجلة أفضل أداء لها في ثلاثة أشهر.

وارتفع اليورو 0.7 بالمئة مقابل العملة الخضراء إلى 1.1344 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، استقرت بتكوين يوم الاربعاء عند 50 ألفا و 567.89 دولار بعد أن حث تنفيذيون كبار بشركات كبرى للعملات المشفرة الكونجرس الأمريكي على تقديم قواعد أكثر وضوحا للصناعة الرائجة التي تبلغ قيمتها ثلاثة تريليونات دولار.

(إعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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