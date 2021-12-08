الأول منذ أكثر من 10 سنوات.. ملياردير ياباني ينطلق في رحلة سياحية للفضاء

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بايكونور (قازاخستان) (رويترز) - أصبح الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا أول سائح فضاء منذ أكثر من عقد بعدما انطلقت رحلته إلى محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء في رحلة يعتبرها بروفة لرحلته المزمعة حول القمر على صاروخ من إنتاج شركة سبيس إكس عام 2023.

وانطلق الصاروخ بنجاح من قاعدة بايكونور بقازاخستان حاملا قطب الموضة المولع باقتناء الأعمال الفنية البالغ من العمر 46 عاما، مع مساعده يوزو هيرانو الذي سيوثق الرحلة، بالإضافة إلى رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين.

وذاع صيت مايزاوا، الذي تدرب على الرحلة لأشهر، في اليابان بفضل ولعه بالطائرات الخاصة وقصص الحب التي جمعته بنجمات المجتمع وكذلك توزيعه هدايا نقدية على متابعيه على تويتر، في بلد يعرف عنه التحفظ والتمسك بالأعراف والعادات القديمة.

ويخطط مايزاوا لنشر مقاطع فيديو من رحلته على قناته على يوتيوب‭‭‭ ‬‬‬التي تضم 795 ألف متابع. وقد دعا بالفعل متابعيه إلى إعطائه 100 فكرة عن الأشياء التي يجب القيام بها في الفضاء، وقال إنه يخطط لممارسة رياضة كرة الريشة على متن محطة الفضاء الدولية.

ولم يتم الكشف عن تكلفة رحلة مايزاوا، لكن بعض التقارير قدرت فاتورة رحلات الفضاء السياحية بما يصل إلى 50 مليون دولار.

ومن المقرر أن يصبح مايزاوا أيضا أول راكب في رحلة سبيس إكس الخاصة للقمر ويبحث حاليا عن ثمانية أشخاص للانضمام إليه، على أن يتمكن الراغبون من اجتياز اختبارات طبية ومقابلة شخصية.

(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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