منظمة الصحة تطالب العالم بالتحرك الآن للحد من تفشي المتحور أوميكرون

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جنيف (رويترز) - قالت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء إن على الحكومات إعادة تقييم خطط استجابتها لمرض كوفيد-19، وتسريع برامج التطعيم للتصدي للنسخة المتحورة من فيروس كورونا ”أوميكرون“، لكنها أضافت أن من السابق لأوانه تحديد مدى فاعلية اللقاحات الموجودة في الوقاية من المتحور الجديد.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن الانتشار العالمي للمتحور يظهر أنه يمكن أن يكون له تأثير كبير على مسار الجائحة، مشيرا إلى أن الوقت حان لاحتواء الفيروس قبل دخول مزيد من مرضى أوميكرون إلى المستشفيات.

وأضاف ”نطالب جميع الدول بزيادة وسائل الرصد والفحوص ووضع التسلسل الجيني... أي تساهل الآن سيكلف أرواحا“.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أدلة مبكرة من بيونتك وفايزر على فعالية لقاحهما ضد أوميكرون.

وقالت الشركتان يوم الأربعاء إن مجموعة تتألف من ثلاث جرعات من لقاحهما تمكنت، في المعمل، من تحييد المتحور أوميكرون.

وقالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية إن من السابق لأوانه تأكيد ما إذا كانت قلة الأجسام المضادة تعنى أن التطعيم أقل فاعلية، في تحذير من القفز لاستنتاجات بخصوص الاختبار.

وقالت سوميا سواميناثان في المؤتمر الصحفي ”لا نعرف ذلك“ مضيفة أن هناك حاجة لجهود بحثية عالمية منسقة.

وقالت منظمة الصحة العالمية أيضا إنها ستنشر في غضون أيام مراجعة لموقفها بشأن الجرعات المعززة، لكن إعطاء الجرعات الأولى لا يزال يمثل أولوية لها، مع انخفاض معدلات التطعيم بشكل مقلق في كثير من الدول النامية.

وقالت سواميناثان ”الجرعات المعززة بكميات كبيرة ليست هي الحل“.

(تغطية صحفية ستيفاني نيبهاي - إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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