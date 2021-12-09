هيئة الأرصاد: زلزال قوته مبدئيا 6 درجات يهز جنوب اليابان

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا تقدر شدته مبدئيا بست درجات وقع بالقرب من سلسلة جزر في جنوب اليابان يوم الخميس.

وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 20 كيلومترا، كان في مياه قريبة من جزر توكارا بمقاطعة كاجوشيما، مضيفة أنه لا خطر من وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي).

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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